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Волгоградские мотострелки целый день провели в костюмах химзащиты
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские мотострелки целый день провели в костюмах химзащиты

Сегодня, 13:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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