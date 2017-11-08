Волгоградские мотострелки целый день провели в костюмах химзащиты

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгограде, прошел единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

В течение суток более трех тысяч военнослужащих выполняли свои повседневные мероприятия в костюмах химзащиты и противогазах.

Таким образом, для мотострелков была создана обстановка возможного применения условным противником оружия массового поражения, пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО.

На тренировках по РХБ защите военнослужащие отработали свои действия по различным сигналам оповещения и выполнили нормативы по одеванию средств зашиты.