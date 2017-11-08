Волгоградские мотострелки целый день провели в костюмах химзащиты
В течение суток более трех тысяч военнослужащих выполняли свои повседневные мероприятия в костюмах химзащиты и противогазах.
Таким образом, для мотострелков была создана обстановка возможного применения условным противником оружия массового поражения, пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО.
На тренировках по РХБ защите военнослужащие отработали свои действия по различным сигналам оповещения и выполнили нормативы по одеванию средств зашиты.
Также в этот день волгоградские мотострелки преодолевали зараженные участки местности, осваивали применение приборов РХБ разведки, дегазационного прибора ДП-5В, войскового прибора химической разведки ВПХР и дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.
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