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Волгоградская частная компания незаконно маскировалась под «Газпром»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Gaz 7

Волгоградская частная компания незаконно маскировалась под «Газпром»

Сегодня, 09:52ОбществоНикита ДробныФото: city.kherson.ua
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