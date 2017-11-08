Волгоградская частная компания незаконно маскировалась под «Газпром»
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в работе ООО «ПромСтройСервис». Организация не только использовала сайт «газпром-межрегионгаз.рф», но и указывало на нём в разделе «Контакты» реальные данные ООО «Газпром-межрегионгаз Волгоград». Это вводило потребителей услуг в заблуждение: могло показаться, что фирма по установке счётчиков напрямую связана с «Газпромом». Таким образом напрямую нарушался закон «О защите конкуренции».
После полученного от УФАС предупреждения «ПромСтройСервис» поспешил сменить доменное имя сайта на «приборы-учёта.рф». Из раздела «Контакты» также была удалена недостоверная информация. Добровольно исполнив требования ведомства, компания избежала штрафа.
— При выявлении действий, связанных с недобросовестным использованием информации в процессе конкурентной борьбы, антимонопольный орган прежде всего выдаёт нарушителю предупреждение, и только в случае его невыполнения возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства, — пояснила заместитель руководителя Управления Ирина Никуйко. — Данное предупреждение стало первым в практике Волгоградского УФАС, в котором мы указали на необходимость смены доменного имени сайта, используемого хозяйствующим субъектом. Механизм предупреждения позволил быстро пресечь нарушение.
Стоит отметить, что ранее многие волгоградцы обнаружили в своих почтовых ящиках листовки с требованием в срочном порядке установить приборы учёта газа. Они также были написаны от лица ООО «Газпром-межрегионгаз Волгоград», хотя газовики не имели к их распространению никакого отношения и не обязывали граждан устанавливать счётчики. Было ли причастно к появлению этих листовок ООО «ПромСтройСервис» в настоящее время неизвестно.
+7 937 708 14 50