Волгоградская частная компания незаконно маскировалась под «Газпром»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области заставило частную компанию изменить доменное имя используемого ею сайта. Фирма, устанавливающая газовые счётчики, незаконно использовала название «Газпром-межрегионгаз».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в работе ООО «ПромСтройСервис». Организация не только использовала сайт «газпром-межрегионгаз.рф», но и указывало на нём в разделе «Контакты» реальные данные ООО «Газпром-межрегионгаз Волгоград». Это вводило потребителей услуг в заблуждение: могло показаться, что фирма по установке счётчиков напрямую связана с «Газпромом». Таким образом напрямую нарушался закон «О защите конкуренции».

После полученного от УФАС предупреждения «ПромСтройСервис» поспешил сменить доменное имя сайта на «приборы-учёта.рф». Из раздела «Контакты» также была удалена недостоверная информация. Добровольно исполнив требования ведомства, компания избежала штрафа.

— При выявлении действий, связанных с недобросовестным использованием информации в процессе конкурентной борьбы, антимонопольный орган прежде всего выдаёт нарушителю предупреждение, и только в случае его невыполнения возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства, — пояснила заместитель руководителя Управления Ирина Никуйко. — Данное предупреждение стало первым в практике Волгоградского УФАС, в котором мы указали на необходимость смены доменного имени сайта, используемого хозяйствующим субъектом. Механизм предупреждения позволил быстро пресечь нарушение.