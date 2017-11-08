Версия: БК-31 затонул в результате дуэли с немецкой батареей 150-мм гаубиц

Почти трое суток в Волгограде шла операция по подъему со дна Волги героически погибшего во время Сталинградской битвы бронекатера БК-31.

Напомним, катер был подбит немецкими артиллеристами 9 октября 1942 года при выходе из воложки Куропатка возле острова Голодный.

Как уже сообщали корреспонденты ИА «НовостиВолгограда.ру» экипаж катера сражался до последнего момента — в машинном отделении был установлен режим «полный вперед», а в бронированной башне находились два матроса, их останки были обнаружены во время операции по подъему катера.

Интересные подробности мы обнаружили в книге «В аду Сталинграда». Ее автор - немецкий артиллерист, обер-лейтенант Виганд Вюстер, который в октябре 1942 года в составе 171 артполка вермахта принимал участие в Сталинградской битве. Он командовал батареей 150-мм гаубиц.Вот что он писал о боевых действиях в центре Сталинграда в самом начале октября 1942 года:

«...Две мои русские пушки у Волги заработали четкое очко на свой счет. Почти каждый день на закате русские посылали вниз по реке канонерскую лодку, оборудованную двумя башнями от Т-34 — быстро засыпать снарядами наши позиции. Хотя особого ущерба она не наносила, но была источником беспокойства. Мои артиллеристы много раз ее обстреливали. На этот раз мы пристрелялись по определенной точке, через которую всегда проходил «монитор». В этот день лодка дошла до нужной точки, оба орудия одновременно открыли огонь и попали. Поврежденная лодка встала у волжского острова и смогла открыть ответный огонь. Пушки мгновенно ответили. Лодка быстро затонула. Из-за примечательности этой, в общем-то, обычной дуэли она была упомянута в «Вермахтсберихт» 10 октября 1942 г. Несколько человек из моей «береговой обороны» получили Железные кресты, чему, они, конечно, обрадовались...»«В аду Сталинграда», Виганд Вюстерhttp://e-libra.su

Дата гибели БК-31 известна — это 9 октября 1942 года. По описанию местности — тоже все сходится. Так что с большой долей вероятности можно говорить, что Вюстер пишет именно об артиллерийской дуэли с бронектаром БК-31.