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Версия: БК-31 затонул в результате дуэли с немецкой батареей 150-мм гаубиц
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Версия: БК-31 затонул в результате дуэли с немецкой батареей 150-мм гаубиц

Сегодня, 17:13ОбществоСергей МатанцевФото: waralbum.ru
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