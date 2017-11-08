В волгоградском музее ИЗО детально расскажут о столпах соцреализма

Сегодня на двух площадках музея изобразительных искусств им. Машкова пройдут творческие мероприятия, посвященные Октябрьской революции.

Так, в основном помещении Волгоградского музея ИЗО на пр. Ленина состоится лекция «Ассоциация художников революционной России. Столпы соцреализма: И. Бродский и Б.Иогансон». Автор и ведущая - кандидат искусствоведения Ольга Малкова. Мероприятие будет пройдет в пространстве недавно открывшейся выставки «Век Октября».

На ней представлены работы Исаака Бродского и Бориса Иогансона, которые откликнулись на ленинский план монументальной пропаганды с его задачей воплотить героев революции всех времен и народов.