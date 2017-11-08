В волгоградском музее ИЗО детально расскажут о столпах соцреализма
Так, в основном помещении Волгоградского музея ИЗО на пр. Ленина состоится лекция «Ассоциация художников революционной России. Столпы соцреализма: И. Бродский и Б.Иогансон». Автор и ведущая - кандидат искусствоведения Ольга Малкова. Мероприятие будет пройдет в пространстве недавно открывшейся выставки «Век Октября».
На ней представлены работы Исаака Бродского и Бориса Иогансона, которые откликнулись на ленинский план монументальной пропаганды с его задачей воплотить героев революции всех времен и народов.
А в выставочном зале на Чуйкова, 37 сегодня пройдет творческая встреча с художниками Еленой Орловой и Марией Мелиховой под названием «Из искры возгорится пламя». Они расскажут не только о своей выставке «Октябрь семнадцатого», но и о своем отношении к революционным событиям столетней давности.
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