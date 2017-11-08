В Волгограде раздадут золотые домкраты

В Волгограде 27 ноября пройдёт награждение лауреатов национальной премии «Бизнес-Успех». Лучшие участники конкурса для предпринимателей получат статуэтку «Золотой домкрат», а также денежные сертификаты, путёвки на международные выставки и стажировки от партнёров мероприятия.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета экономической политики Волгоградской области, церемония состоится в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни». Награждать успешных предпринимателей будут в нескольких номинациях — «Лучший интернет-проект», «Лучший экспортный проект», «Лучший сельскохозяйственный проект» и так далее. Отдельно планируется отметить администрации муниципалитетов, где лучше всего ведётся работа по поддержке малого бизнеса.

— Мероприятие формата «Бизнес-Успех» — отличная возможность для приобретения опыта и обмена идеями. Также это деловые знакомства с яркими представителями бизнес-сообщества со всей России, — отметила волгоградка Екатерина Постоева, ставшая обладательницей премии в 2015 году в номинации «Лучший женский проект».