В Волгограде 27 улиц Советского района останутся без воды
В связи с этим с 10:30 час. 9 ноября 2017 г. до 17:00 час. 9 ноября 2017 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам.
— п. Кирпичный, дд. №8, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 29;
— п. Кирпичный, дд. №8, 28;
— ул. Песчанокопская, дд. №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 15, 17;
— ул. Бурденко;
— ул. Вавилова;
— ул. Петрова;
— ул. Владимирская;
— ул. Комарова;
— ул. Мамина Сибиряка;
— ул. Новикова-Прибоя;
— ул. Савиловой;
— ул. Н. Качуевской;
— ул. Новикова;
— ул. Шефская;
— ул. Днепростроевская;
— ул. Интернациональная;
— ул. Новосибирская;
— ул. Революционная;
— ул. Краснорядская;
— ул. Речная;
— ул. Якутская;
— ул. Горноалтайская;
— ул.3-я Ельшанская;
— ул. Садовая;
— ул. Дуганская;
— ул. Каральская;
— ул. Смычки;
— ул. Новочеркасская;
— ул. Физкультурная.
Как сообщается на официальном сайте организации, узел учета позволит оптимально распределить объемы воды по сетям Волгограда, своевременно устранять возникающие утечки, а также оперативно выявлять и ликвидировать незаконные врезки в водопровод, и в конечном итоге - повысить качество оказываемых услуг населению.
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