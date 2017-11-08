В Волгограде 27 улиц Советского района останутся без воды

Как сообщается на официальном сайте организации, узел учета позволит оптимально распределить объемы воды по сетям Волгограда, своевременно устранять возникающие утечки, а также оперативно выявлять и ликвидировать незаконные врезки в водопровод, и в конечном итоге - повысить качество оказываемых услуг населению.

В связи с этим с 10:30 час. 9 ноября 2017 г. до 17:00 час. 9 ноября 2017 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50