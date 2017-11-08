В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

С 8 ноября вступают в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), которые касаются проезда перекрестков с круговым движением.

Теперь при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам, которые едут по кругу.

Соответствующее правительственное постановление от 26 октября 2017 года было подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым в конце прошлого месяца.

Ввести новые правила проезда по кругу предложило МВД России. В министерстве отмечали, что нормы, определяющие порядок проезда перекрестков с круговым движением неоднозначно воспринимались водителями, что приводило к образованию заторов. Да и схемы проезда были разными в регионах.

Теперь, согласно новым правилам, приоритет получают те водители, которые движутся по кругу. Кстати, так давно принято в европейских странах.