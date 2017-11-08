В природном парке «Эльтонский» завершается сезонная миграция пернатых
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылку на пресс-службу облкомприроды, чаще на пролете в Приэльтонье можно встретить гусеобразных – желанный трофей для любого охотника. Также часто можно увидеть чирков, крякв, плавунчиков.
Сейчас на Эльтоне появляются первые стаи огаря - эта красивая утка задержится на озере вплоть до самых морозов. Но настоящими достопримечательностями парка «Эльтонский» являются журавль серый и журавль-красавка, занесенные в Красную книгу. Кстати, в этом году орнитологи зафиксировали увеличение количества гнездовий журавлей-красовок и стрепетов - их найдено 4 против 3-х в прошлом году.
Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало, что в природном парке увеличилось количество краснокнижных зуйков.
Всего же в «Эльтонском» обитает и останавливается на пролетах более двухсот видов птиц. Приэльтонье считается ключевой орнитологической территорией международного значения.
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