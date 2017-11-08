В природном парке «Эльтонский» завершается сезонная миграция пернатых

Конец октября - начало ноября на Эльтоне - традиционное время наблюдений орнитологов за пернатыми, совершающих перелеты на зимовку. Ученые специально приезжают сюда, так как здесь еще можно встретить птиц, в том числе и редких, количество которых из-за распашки степей во всем мире заметно уменьшилось.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылку на пресс-службу облкомприроды, чаще на пролете в Приэльтонье можно встретить гусеобразных – желанный трофей для любого охотника. Также часто можно увидеть чирков, крякв, плавунчиков.

Сейчас на Эльтоне появляются первые стаи огаря - эта красивая утка задержится на озере вплоть до самых морозов. Но настоящими достопримечательностями парка «Эльтонский» являются журавль серый и журавль-красавка, занесенные в Красную книгу. Кстати, в этом году орнитологи зафиксировали увеличение количества гнездовий журавлей-красовок и стрепетов - их найдено 4 против 3-х в прошлом году.

Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало, что в природном парке увеличилось количество краснокнижных зуйков.