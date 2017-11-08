В Чернышках стартовала новогодняя благотворительная акция

- Для каждого ребенка Новый год – это самый волшебный и самый долгожданный праздник, - сказали организаторы благотворительной акции, сотрудники Чернышковского центра социального обслуживания населения. - Поэтому мы надеемся, что в нашей акции примут участие как можно больше людей, чтобы подарить детям счастливые мгновения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Чернышковского района, благотворительная акция проводится для детей из малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В ходе новогодней акции для ребятишек соберут игрушки, книги, раскраски, сладости, предметы гигиены, памперсы и другие необходимые вещи.

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