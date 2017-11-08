Обсерватория планетария «ушла на каникулы» до весны
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского планетария, астрономические наблюдения в телескоп фирмы Carl Zeiss будут доступны всем желающим весной следующего года.
Как сказали в обсерватории, такой длительный перерыв в работе обсерватории объясняется несколькими причинами.
- Во-первых, мы бережем телескоп, а из-за перепада температур не знаем, как может повести себя чувствительное оборудование, - заявили специалисты обсерватории. - Во-вторых, в Волгоградской области осенью и зимой крайне редко бывают ясные вечера и ночи, во время которых можно проводить наблюдения. И, в-третьих, в зимнее врем в обсерватории холодно и, чтобы проводить наблюдения с комфортом, необходимо устанавливать тепловые пушки, но они могут повлиять и исказить изображение. Все эти факторы приводят к тому, что обсерватория временно прекращает свою работу.
Единственное, ради чего обсерватория вновь может открыться во время вынужденных каникул — это редкое астрономическое явление, например, полет кометы. Но подобное событие в ближайшее полугодие не прогнозируется, и потому двери обсерватории откроются для посетителе только в конце апреля - начале мая.
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