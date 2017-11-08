Обсерватория планетария «ушла на каникулы» до весны

В Волгоградском планетарии состоялось традиционное закрытие обсерватории на зимний период.

- Во-первых, мы бережем телескоп, а из-за перепада температур не знаем, как может повести себя чувствительное оборудование, - заявили специалисты обсерватории. - Во-вторых, в Волгоградской области осенью и зимой крайне редко бывают ясные вечера и ночи, во время которых можно проводить наблюдения. И, в-третьих, в зимнее врем в обсерватории холодно и, чтобы проводить наблюдения с комфортом, необходимо устанавливать тепловые пушки, но они могут повлиять и исказить изображение. Все эти факторы приводят к тому, что обсерватория временно прекращает свою работу.