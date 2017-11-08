Кондуктор автобуса №6, которая помогла пассажиру, получила в подарок букет

Сегодня кондуктор автобуса № 6 отправилась в рейс с нежным букетом хризантем. Его передал молодой человек, который предпочел остаться неизвестным. В этой истории ни капли романтики, просто человеческая благодарность.

Накануне вечером автобус ПАТП- 7 завершал очередной рейс. На конечной остановке «Железнодорожный вокзал» пассажиры покинули салон. Все, кроме одного.

Молодой человек, похоже, заснул. С кем не бывает, решила кондуктор и решила растормошить прикорнувшего мужчину. Но попытки разбудить оказались тщетны – реакции не последовало.

В пути могут возникнуть различные внештатные ситуации, и сотрудники волгоградского автотранспортного предприятия к ним готовы. Кондуктор не растерялась.

Предположив, что пассажир потерял сознание, она немедленно вызвала фельдшера из диспетчерского пункта ПАТП-7, находящегося рядом с железнодорожным вокзалом, скорую помощь и полицейских, дежуривших на Привокзальной площади. В это же время водитель автобуса передал информацию о внештатной ситуации в диспетчерскую, и на линию сразу вышел резервный транспорт.

Бригада медиков прибыла на место в течение 9 минут. Они оперативно проанализировали состояние мужчины, ввели необходимое лекарство, которое привело его в чувство.

Когда пациент пришел в чувства объяснил причину недомогания: был в командировке и не спал трое суток. Переутомление взяло свое, поэтому даже не заметил, как отключился в автобусе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, медики, оценив состояние молодого человека, разрешили ему самостоятельно добраться от остановки до дома пешком и рекомендовали больше не подвергать свое здоровье подобному риску. Мужчина поблагодарил кондуктора автобуса за внимание и профессионализм, а также врачей, оперативно оказавших ему квалифицированную помощь.

Каким же было сюрпризом для бригады первого рейса маршрута № 6, когда к ним в дверь постучал мужчина с огромным букетом. Он назвал имя и фамилию спасительницы и попросил коллег передать приятный подарок.

Спустя некоторое время подарок нашел своего адресата. Женщина была приятно удивлена и до сих пор находится под впечатлением.

- Было очень приятно, когда коллеги передали мне цветы, это очень неожиданно, – рассказала Ирина (имя изменено по просьбе кондуктора). – Вчера я просто выполняла свою работу, помогла человеку, ведь как можно оставить пассажира в беде? И тут такая красота, милые белые хризантемы, 5 веточек, очень нежные цветы – любой женщине всегда нравится получать такие подарки. Это очень мило, хотя я думаю, что не стоило благодарить меня за то, что сделал бы любой кондуктор на моем месте.