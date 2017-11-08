Источник: на борту катера БК-31 могли находиться не только члены экипажа

Как сообщает информагентство «НовостиВолгограда.ру», сегодня ночью полностью завершены работы по поднятию со дна Волги затонувшего в районе Сталинграда осенью 1942 года советского бронекатера БК-31.

Источник нашего информагентства, непосредственно принимавший участие в подъеме катера, рассказал интересные подробности. На поднятой корме БК-31 были обнаружены останки еще 6 человек. В общей сложности на катере обнаружили останки 12 или 13 человек. Их точное число назвать пока тяжело, потому что за 75 лет нахождения в воде, тела погибших сильно деформировались. К тому же среди скелетированных останков присутствуют даже кости животных — скорее всего, лошадей.

Источник информагентства «НовостиВолгограда.ру» считает, что только часть останков принадлежит экипажу бронекатера. По предварительным данным, среди погибших на катере были и дети - возможно, это были мирные жители Сталинграда, которых БК-31 перевозил за Волгу.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Ранее поднятые с катера останки уже переданы специалистам для возможной идентификации. Вероятность того, что с помощью архивных данных можно будет установить личности погибших, достаточно высока.

Еще одна интересная деталь. Наш источник сообщает, что, судя по повреждениям в машинном отделении, уже после попадания немецкого снаряда взорвался боекомплект катера. При этом рычаги управления в машинном отделении были выставлены на «полный вперед». Это говорит о том, что команда до последнего пыталась спасти катер и людей. Теперь же выяснилось, что героический экипаж до последних минут жизни вел бой — в бронированной башне катера обнаружили двух членов экипажа, один из них, судя по останкам, совсем юноша.