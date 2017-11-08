Для учреждений культуры Волгограда специалистов готовят по целевому набору
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, более 140 студентов консерватории по завершению обучения получат работу в муниципальных учреждениях культуры: в театрах, детских школах искусств, художественных и музыкальных школах.
Причем студенты сами могли сделать выбор, где они хотели бы работать и в процессе учебы поближе познакомиться с особенностями будущей профессии.
- Мы продолжаем собирать заявки от потенциальных работодателей и на будущий год, - заявила исполняющий обязанности ректора Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Ольга Осадчая. – У нас есть заявки от Царицынской оперы, Волгоградского симфонического оркестра - эти учреждения готовы принять на работу наших выпускников. Мы рады, что готовим конкретных специалистов для учреждений нашего города и региона.
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