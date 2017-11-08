Для учреждений культуры Волгограда специалистов готовят по целевому набору

С нынешнего учебного года Волгоградская консерватория им. П.А.Серебрякова и комитет по культуре горадминистрации опробуют практику заключения договоров о целевом обучении студентов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, более 140 студентов консерватории по завершению обучения получат работу в муниципальных учреждениях культуры: в театрах, детских школах искусств, художественных и музыкальных школах.

Причем студенты сами могли сделать выбор, где они хотели бы работать и в процессе учебы поближе познакомиться с особенностями будущей профессии.