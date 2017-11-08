Бронекатер БК-31 полностью подняли со дна Волги и доставили на судоверфь

Сегодня ночью завершилась эпопея по подъему со дня Волги затонувшего в октябре 1942 года бронекатера БК-31. Он был подбит немецкой артиллерией и затонул вместе с экипажем в районе воложки Куропатка возле острова Голодный.

Напомним, процедура подъема началась еще утром 5 ноября. А до этого водолазы и специалисты компании «Монолитстрой-Холдинг» несколько недель вели подготовительные работы. В первый день удалось приподнять катер со дна, но, к сожалению, сильные повреждения, вызванные 75-летним пребыванием в воде, сказались на состоянии корпуса броневой машины. В результате катер фактически развалился на части. И 6 ноября на баржу удалось погрузить только рубку и носовую часть.

Источник информагентства «НовостиВолгограда.ру» сообщил, что сегодня ночью специалистам удалось погрузить на баржу и корму бронекатера. К шести утра он был доставлен на верфи судоремонтного завода в Красноармейском районе.

Что касается дальнейшей судьбы катера, то наш источник рассказал о двух вариантах развития событий. Первый — полностью восстановить бронекатер и в дальнейшем использовать его как памятник. Так, например, поступили с БК-13 (точной копией БК-31, они выполнены по проекту С-40), который установлен на постаменте на Набережной им. 62-й Армии неподалеку от музея-панорамы «Сталинградская битва».