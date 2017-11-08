Бронекатер БК-31 полностью подняли со дна Волги и доставили на судоверфь
Напомним, процедура подъема началась еще утром 5 ноября. А до этого водолазы и специалисты компании «Монолитстрой-Холдинг» несколько недель вели подготовительные работы. В первый день удалось приподнять катер со дна, но, к сожалению, сильные повреждения, вызванные 75-летним пребыванием в воде, сказались на состоянии корпуса броневой машины. В результате катер фактически развалился на части. И 6 ноября на баржу удалось погрузить только рубку и носовую часть.
Источник информагентства «НовостиВолгограда.ру» сообщил, что сегодня ночью специалистам удалось погрузить на баржу и корму бронекатера. К шести утра он был доставлен на верфи судоремонтного завода в Красноармейском районе.
Что касается дальнейшей судьбы катера, то наш источник рассказал о двух вариантах развития событий. Первый — полностью восстановить бронекатер и в дальнейшем использовать его как памятник. Так, например, поступили с БК-13 (точной копией БК-31, они выполнены по проекту С-40), который установлен на постаменте на Набережной им. 62-й Армии неподалеку от музея-панорамы «Сталинградская битва».
Второй вариант — оставить бронекатер БК-31 в разрушенном состоянии, произведя минимальное восстановление. И также выставить его на публичное обозрение.
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