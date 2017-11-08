10 ноября в центре Волгограда полицейские проведут открытый строевой смотр
Сегодня, 12:58ОбществоСтанислав ЛопатинФото: og.ru
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10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, в Волгограде областной Главк полиции проведет открытый строевой смотр личного состава и гарнизонный инструктаж.
Торжественное мероприятие, приуроченное также к 100-летию советской милиции, начнется в 12 часов дня на площади Павших Борцов.
Полицейское руководство поощрит своих сотрудников, отличившихся при исполнении служебных обязанностей. А затем состоится развод сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка на территории г.Волгограда, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Репетиция мероприятия пройдет уже сегодня вечером с 16 до 17 часов, в связи с чем, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», на площади будет перекрыто движение транспорта. Также проезд, стоянку и парковку машин запретят здесь и в день проведения торжественного мероприятия.
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