10 ноября в центре Волгограда полицейские проведут открытый строевой смотр

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, в Волгограде областной Главк полиции проведет открытый строевой смотр личного состава и гарнизонный инструктаж.

Торжественное мероприятие, приуроченное также к 100-летию советской милиции, начнется в 12 часов дня на площади Павших Борцов.

Полицейское руководство поощрит своих сотрудников, отличившихся при исполнении служебных обязанностей. А затем состоится развод сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка на территории г.Волгограда, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.