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Волгоградцы стали реже подхватывать крымскую геморрагическую лихорадку
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы стали реже подхватывать крымскую геморрагическую лихорадку

Сегодня, 12:31ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Total.kz
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