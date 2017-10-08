Волгоградцы стали реже подхватывать крымскую геморрагическую лихорадку

В Волгоградской области в этом году резко снизилась заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).

В нынешнем эпидемическом сезоне в нашем регионе было зарегистрировано всего 4 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой. По сравнению с 2016 годом произошло снижение заболеваемости в 3,5 раза (14 случаев заболевания КГЛ), сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

С начала этого года в медицинские организации региона по поводу укусов клещами обратилось 3083 человека. Треть из них – дети в возрасте до 14 лет. В Роспотребнадзоре отмечают, что такие показатели находятся на уровне среднемноголетних.

В эпидсезон 2017 на неблагополучных территориях области проводились профилактические мероприятия, включающие акарицидные обработки природных биотопов, в том числе в детских оздоровительных организациях, парках, местах массового отдыха, пастбищах.