Волгоградскому бизнесмену придётся вернуть государству 28 млн рублей

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с местного предпринимателя ущерб, причинённый за счёт неуплаты налогов. Несмотря на то, что срок уголовного преследования бизнесмена уже истёк, ему придётся заплатить в казну более 28 млн рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, коммерсант из Красноармейского района был уличён в сокрытии НДС. За счёт внесения заведомо ложных сведений в декларации предприниматель ещё в 2013-2014 годах утаил крупную денежную сумму. К тому моменту, когда нарушение закона было раскрыто, срок давности совершённого преступления прошёл, и уголовное дело было прекращено.