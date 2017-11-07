Волгоградскому бизнесмену придётся вернуть государству 28 млн рублей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, коммерсант из Красноармейского района был уличён в сокрытии НДС. За счёт внесения заведомо ложных сведений в декларации предприниматель ещё в 2013-2014 годах утаил крупную денежную сумму. К тому моменту, когда нарушение закона было раскрыто, срок давности совершённого преступления прошёл, и уголовное дело было прекращено.
Однако в правоохранительном ведомстве решили, что бизнесмен не должен уйти от ответственности хотя бы в части возмещения вреда, причинённого его действиями. Поэтому прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о взыскании ущерба. Это требование было полностью удовлетворено, так что теперь любителю скрывать налоги от государства придётся выплатить крупную сумму в полном объёме.
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