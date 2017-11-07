Волгоградские коммунисты в столетие революции оставили послание потомкам

В центре Волгограда прошёл торжественный митинг, посвящённый столетию Октябрьской революции. Представители КПРФ вспомнили «уроки Ленина», призвали беречь память о прошлом и оставили послание потомкам.

По оценке корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру», митинг посетили примерно 350 человек. Основную часть волгоградцев, пришедших отпраздновать революционную дату, составляли пенсионеры, хотя присутствовала и молодёжь — в основном местные комсомольцы. Пришли и ветераны, некоторые из которых по такому случаю надели военную форму. Коммунистов на площади Ленина приветствовали единомышленники в будённовках и «красноармейских» шинелях. Многие митингующие держали в руках красные флаги и плакаты, причём как с лозунгами вековой давности — наподобие «Землю крестьянам», так и с более актуальными призывами (например, за сохранение бесплатной медицины).

Среди присутствовавших и выступавших на мероприятии были исполняющая обязанности первого секретаря Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачёва, глава фракции коммунистов в облдуме Алексей Буров, представители депутатского корпуса и комсомола, ветераны. В основном их выступления сводились к перечислению многочисленных заслуг советской власти, к которым привела революция, и призывам передать память о Великом Октябре последующим поколениям. Некоторое оживление в ход митинга внёс депутат Волжской городской Думы Александр Кудрявцев, затронувший более современные темы.

Сто лет назад произошло событие, которое освободило практически весь мир от рабства. Новая страна возвела тысячи городов, десятки тысяч новых производств, победила фашизм, запустила человека в космос, сделала государство действительно светским, научным, просвещённым. Сегодня мы видим обратную картину: жильё недоступно, заводы закрываются, а как жить, нам диктует, как это было при царе, кучка капиталистов и священнослужителей. Всего 5% населения живут богато, человек двести владеют всем, что есть в нашей стране. До чего мы с вами дожили, если молодых людей сажают в тюрьмы только за то, что в своих социальных сетях они пишут, что они атеисты? Это что, демократическое государство?Александр Кудрявцев, депутат Волжской городской Думы

Волжский депутат вспомнил и о недавнем предложении Ксении Собчак вынести из Мавзолея тело Ленина. Александр Кудрявцев призвал коммунистов дать отпор сторонникам захоронения «отца революции» и продолжать сражаться за свои идеалы.

В ходе митинга коммунисты также приняли в пионеры представителей подрастающего поколения и вручили комсомольские билеты более взрослым сторонникам партии. Кульминацией мероприятия стал обещанный организаторами «сюрприз» — закладка рядом с памятником Ленину капсулы с посланием потомкам.

После завершения митинга коммунисты построились колонной и двинулись в сторону музыкального театра, где состоялся приуроченный к годовщине революции концерт. Участники шествия несли портреты Ленина и Сталина, а облачённые в военную форму и комиссарские кожаные куртки образца начала XX века активисты растянули длинное красное полотнище.

Стоит отметить, что о внутренних разногласиях, катастрофическом поражении на последних выборах и печальной судьбе бывшего главы обкома Николая Паршина коммунисты на митинге предпочли не упоминать. Торжества в честь столетия Октября прошли мирно, спокойно и по предсказуемому сценарию, — как бы в знак того, что повторения социалистической революции в ближайшее время не предвидится даже в локальных масштабах.