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В Волгоградской области по ночам ожидаются заморозки
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области по ночам ожидаются заморозки

Сегодня, 13:39ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Chaikovskie.ru
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