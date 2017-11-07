В Волгоградской области по ночам ожидаются заморозки
Сегодня, 13:39ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Chaikovskie.ru
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Но днем, по прогнозам синоптиков, существенного похолодания пока не произойдет, так что волгоградцы еще смогут прочувствовать настоящую осень.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, завтра, 8 ноября, ночью и утром по области и в Волгограде местами ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6ºС, местами до -3ºС, днем +5...+10ºС.
В Волгоградской области 9 ноября осадков не ожидается, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью может понизится до -5ºС, днем +2...+7ºС, местами до +10ºС. Такая же погода сохранится и 10 ноября.
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