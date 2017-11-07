В Волгоградской области по ночам ожидаются заморозки

Но днем, по прогнозам синоптиков, существенного похолодания пока не произойдет, так что волгоградцы еще смогут прочувствовать настоящую осень.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, завтра, 8 ноября, ночью и утром по области и в Волгограде местами ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6ºС, местами до -3ºС, днем +5...+10ºС.