В консерватории школьников познакомят с классикой

Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова впервые запустила программу музыкального просвещения юных волгоградцев, которая будет реализовываться силами самих студентов учебного заведения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, специальные музыкальные абонементы рассчитаны на посещение цикла тематических концертов, которые будут будут исполняться самим учащимися консерватории. Их программы рассчитаны на слушателей младшего, среднего и старшего школьного возрастов. Концерты будут проходить с ноября по май.

В Волгоградской консерватории разработаны 3 абонемента по 5 концертов. В них вошли произведения Прокофьева, Равеля, Чайковского, Римского-Корсакова. Юные слушатели познакомятся с нмузыкальными инструментами - народными струнными, духовыми, смычковыми - и их ролью в оркестре.

При этом организаторы музыкальных абонементов считают, что они будут полезны не только школьникам.