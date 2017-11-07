В Камышине в День памяти небесного покровителя города пройдет крестный ход

8 ноября камышане крестным ходом отметят День памяти небесного покровителя своего города – святого великомученика Димитрия Солунского.

Крестный ход начнется в 9 часов утра с площади Комсомольской. Затем верующие пройдут по улицам Некрасова, Ленина до Храма Димитрия Солунского с остановкой у ДК «Текстильщик».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Камышина, в связи с этим с 8.40 до 9.00 временно будет запрещено движение транспортных средств на площади Комсомольской. А затем ограничение будет действовать на правой полосе проезжей части на протяжении всего маршрута, по которому пройдет крестный ход.

По информации городского комитета по культуре, с 9 утра на площади у ДК «Текстильщик» будет организована концертная программа с участием местных коллективов и солистов.