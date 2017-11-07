В Камышине в День памяти небесного покровителя города пройдет крестный ход
Крестный ход начнется в 9 часов утра с площади Комсомольской. Затем верующие пройдут по улицам Некрасова, Ленина до Храма Димитрия Солунского с остановкой у ДК «Текстильщик».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Камышина, в связи с этим с 8.40 до 9.00 временно будет запрещено движение транспортных средств на площади Комсомольской. А затем ограничение будет действовать на правой полосе проезжей части на протяжении всего маршрута, по которому пройдет крестный ход.
По информации городского комитета по культуре, с 9 утра на площади у ДК «Текстильщик» будет организована концертная программа с участием местных коллективов и солистов.
Завершит праздничные городские мероприятия концерт творческих коллективов города «Музыкальное приношение Небесному Покровителю г.Камышина Св. Великомученику Д. Солунскому». Он начнется в 18 часов во Дворце культуры «Текстильщик».
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