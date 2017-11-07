С наступлением холодов волгоградцы жалуются на проблемы с отоплением
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, примерно треть полученных в октябре жалоб касалась нарушений правил санитарно-эпидемиологического благополучия. Помимо отсутствия отопления, волгоградцы обращали внимание на плохое качество питьевой воды и продуктов питания.
Примерно половина жалоб была связана с нарушениями прав потребителей — чаще всего обращения касались продажи некачественных товаров и неподобающим уровнем обслуживания в сфере ЖКХ. По всем заявлениям, поданным в Роспотребнадзор, сотрудники ведомства дали необходимые разъяснения; более 13% жалоб были перенаправлены в другие компетентные органы.
Напомним, в конце октября, сразу после начала отопительного сезона, волгоградцы стали массово сообщать об отсутствии тепла в квартирах. Жители нескольких многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за различных неполадок и аварийных ситуаций.
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