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Розовое озеро Волгограда могло вытечь из ливневого коллектора
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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2017 11 07 17 05 04

Розовое озеро Волгограда могло вытечь из ливневого коллектора

Сегодня, 17:29ОбществоМарина СабадашФото: Серго Нарсия/ mreporter.ru/reports/196161
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