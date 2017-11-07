Розовое озеро Волгограда могло вытечь из ливневого коллектора

Новый водоем появился в Краснооктябрьском районе Волгограда. Его на праздничных выходных обнаружил городской активист Серго Нарсия.

Озеро розового цвета расположилось неподалеку от Волочаевского переулка. Красивым и нежным пруд выглядит только на картинке, в жизни он больше напоминает кладезь отходов.

- Очень невкусно, очень ужасно пахнет. Фу, невозможно здесь дышать, - закрывает свободной рукой нос Серго Нарсия.

Неприязни к запаху не скрывает еще один активист – Илья Александров, который вместе с Серго оказался у зловонного водоема. Его молодые люди обходят практически по кругу, проход снимают на видеокамеру телефона.

В жиже утопают деревья. Мусор раскидан по берегам, он плавает и на поверхности озера.

Что больше всего поражает молодых людей, так это близость антисанитарного участка к частному сектору. Последний располагается буквально в двух шагах, через дорогу, а стойкий аромат нечистот разносится почти на километр.

- Нашли канализацию, из которой все выливается. Не знаю, наверное, тонны литров отходов просачиваются в месяц в озеро. Цвет, смотрите, серый, белый черный, - показывают на видео Серго и Илья.

Ситуацию на самотек решили не спускать, а разобраться в ней. Письма о терпящем экологическое бедствие райончике получили депутат округа, природоохранная прокуратура, комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, Роспотребнадзор и Росприроднадзор, администрация города и Краснооктябрьского района, компании «Концессии водоснабжения».

Сегодня Серго Нарсия сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что ответ пришел из «Концессии». Специалисты сообщили: в указанном месте проходит коллектор ливневой канализации. «Необходимо отправить запрос на устранение течи из ливневого колодца в мэрию или администрацию района, так как водоканал ливневки не обслуживает», - рекомендовали в письме.