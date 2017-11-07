Региону на приобретение нового медоборудования выделено 90 млн рублей

В этом году ведущие клиники и центральные районные больницы получат в общей сложности 37 единиц новой современной медицинской техники и оборудования. Оно приобретается на средства из резервного фонда ОМС.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в октябре в родильный дом №1, расположенный в Тракторозаводском районе Волгограда, поступил современный гистерорезектоскоп, а в Волгоградский областной онкологический диспансер до конца года планируется поставить современное роботизированное оборудование для оснащения лабораторно-гистологической службы. В волгоградскую клиническую больницу №5 доставлены три наркозных аппарата для хирургических операционных, волгоградская областная клиническая больница №1 пополнилась оборудованием для нейрохирургического отделения, а в областном кардиоцентре теперь есть новый аппарат искусственного кровообращения.

Новое современное медицинское оборудование получают также и районные больницы. По информации регионального комитета здравоохранения, рентгенодиагностическая цифровая установка с томографической приставкой появилась в Котельниковской ЦРБ, в Еланскую и Ленинскую ЦРБ поступила техника для отделения анестезиологии и реанимации. Урюпинская центральная районная больница получила 17 единиц современного оборудования, включая аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и реанимационные мониторы.