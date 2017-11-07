Под Волгоградом огневые тренировки проведут камышинские десантники
Во время планового мероприятия боевой подготовки расчеты отработают нормативы при выходе на позиции после совершения марша и развертывании артиллерийских систем, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Стрельба из самоходных артиллерийских орудий «Нона» и гаубиц Д-30 будет вестись как с открытых, так и с закрытых огневых позиций.
В ходе учений камышинским десантникам предстоит также выполнить маскировку самоходных установок.
При выполнении практических задач командиры артиллерийских расчетов и батарей будут получать оперативные сведения корректировщиков, разведки и с ПЛА для управления огнем артиллерийских подразделений.
Гаубицы Д-30 калибра 122 мм являются одной из универсальных артиллерийских систем Вооруженных Сил России. Самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» на базе БМД стали поступать на вооружение Камышинского десантно-штурмового соединения с 2014 года.
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