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Под Волгоградом огневые тренировки проведут камышинские десантники
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом огневые тренировки проведут камышинские десантники

Сегодня, 12:30ОбществоСтанислав ЛопатинФото:  structure.mil.ru
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