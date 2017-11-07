Под Волгоградом огневые тренировки проведут камышинские десантники

Артиллерийские подразделения Камышинского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на этой неделе проведут первые огневые тренировки на одном из волгоградских полигонов.

Во время планового мероприятия боевой подготовки расчеты отработают нормативы при выходе на позиции после совершения марша и развертывании артиллерийских систем, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Стрельба из самоходных артиллерийских орудий «Нона» и гаубиц Д-30 будет вестись как с открытых, так и с закрытых огневых позиций.

В ходе учений камышинским десантникам предстоит также выполнить маскировку самоходных установок.

При выполнении практических задач командиры артиллерийских расчетов и батарей будут получать оперативные сведения корректировщиков, разведки и с ПЛА для управления огнем артиллерийских подразделений.