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Олег Савченко покорил самую высокую гору в Океании
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Сообщение отправлено.
2017 11 07 14 41 45

Олег Савченко покорил самую высокую гору в Океании

Сегодня, 15:01ОбществоСергей МатанцевФото: savchenko__oleg/ instagram.com
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