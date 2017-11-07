Олег Савченко покорил самую высокую гору в Океании

Известный волгоградский промышленник, в прошлом депутат Государственной Думы нескольких созывов, а теперь уже и знаменитый альпинист Олег Савченко совершил восхождение на вершину Puncak Jaya, расположенную на острове Папуа - Новая Гвинея.

Джая (Пирамида Карстенз, 4884 м, по другим оценкам - 5030 м) — самая высокая горная вершина в Океании, кроме того, это самая высокая гора, находящаяся на острове.

Для Савченко это восхождение уже не далеко не первое, притом не самое сложное. Экс-депутат Госдумы уже побывал в Антарктиде, покорил Килиманджаро в Африке (5 895 метров) и Аконкагуа (6 961 метров) в Южной Америке. А в мае этого он совершил восхождение на высочайший пик планеты — Эверест.

Уже традиционно во время подготовки и самого восхождения Олег Савченко вел фотодневник на своей странице в Instagram. При этом все сообщения он публиковал с хэштэгом #Волгоградская область.

Как рассказывает сам Савченко, в начале восхождения ждали благополучных погодных условий, чтобы на вертолете долететь до базового лагеря. Через джунгли идти не стали, в данной местности это достаточно опасный маршрут. «Всюду партизаны против чужаков на их земле. Вчера расстреляли патруль - 4 человека», - сообщил Олег Савченко.

Для опытного альпиниста основной путь до вершины был не сложным. Но в самом финале восхождения группе пришлось карабкаться практически по отвесным скалам. «Нам по этой стене наверх. 400 м - это очень сложно, для моих 100 кг точно», - поделился своими впечатлениями альпинист.

Видео Видео: savchenko__oleg, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

На самой вершине альпинистам пришлось идти по веревочному «трапу» - это обычный трос, на который надо наступать ногами, и еще два троса для боковой поддержки — за них держатся руками.

«Внизу - 500 метров пропасть. Трос всего 25 метров. А я с детства высоту боюсь. Адреналин зашкаливает, дышать тяжело - высота, горная болезнь пришла сразу. Но мы все равно сделаем задуманное...» - написал Олег Савченко на своей странице в Instagram.

И далее победный пост: «Вершина!!! Пирамида Карстенз!!! Выше в Австралии и Океании нет. Было тяжело, 6,5 часов штурма, и три ущелья, и вертикальный подъем. Всем, кто верил, СПАСИБО!!!!»

В свою очередь, волгоградцы в социальных сетях восхищаются поступком Савченко. «Только сильным покоряются ВЕРШИНЫ... Вы сильный духом ЧЕЛОВЕК!!!... Гордимся такими как Вы!» - это лишь несколько комментариев, которые оставили горожане на странице Олега Савченко.