На базе компании-концессионера откроется филиал кафедры волгоградского вуза
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессий теплоснабжения», благодаря открытию филиала компания сможет привлекать и обучать перспективных молодых специалистов. Возглавлять отделение кафедры будет технический директор «Концессий водоснабжения» Сергей Багин.
По договорённости между вузом и компанией специалисты «Концессий» будут обучать 39 студентов, которые ранее уже прошли здесь летнюю практику. На время самостоятельной работы молодых людей официально трудоустроят на предприятии. Осваивать основы работы будущие специалисты в сфере ЖКХ начнут на центральных тепловых пунктах и котельных, а также в структурных подразделениях компании. В конце каждого семестра они будут сдавать экзамены, после чего им могут предложить постоянную работу.
— Для нас очень важно подготовить к работе в тепловых сетях грамотных квалифицированных специалистов. Именно с этой целью мы и создали на базе предприятия филиал специализированной кафедры, — пояснил Сергей Багин.
По словам представителей компании, сотрудничество с ИАИС ВолгГТУ позволит успешно обучать молодых сотрудников, готовых к работе в сфере ЖКХ сразу же после окончания вуза.
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