На базе компании-концессионера откроется филиал кафедры волгоградского вуза

На базе компании «Концессии теплоснабжения» с 15 ноября начнёт действовать филиал кафедры теплогазоснабжения и вентиляции ИАИС Волгоградского государственного технического университета. Теперь студенты второго и третьего курсов смогут постигать на предприятии практические навыки работы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессий теплоснабжения», благодаря открытию филиала компания сможет привлекать и обучать перспективных молодых специалистов. Возглавлять отделение кафедры будет технический директор «Концессий водоснабжения» Сергей Багин.

По договорённости между вузом и компанией специалисты «Концессий» будут обучать 39 студентов, которые ранее уже прошли здесь летнюю практику. На время самостоятельной работы молодых людей официально трудоустроят на предприятии. Осваивать основы работы будущие специалисты в сфере ЖКХ начнут на центральных тепловых пунктах и котельных, а также в структурных подразделениях компании. В конце каждого семестра они будут сдавать экзамены, после чего им могут предложить постоянную работу.

— Для нас очень важно подготовить к работе в тепловых сетях грамотных квалифицированных специалистов. Именно с этой целью мы и создали на базе предприятия филиал специализированной кафедры, — пояснил Сергей Багин.