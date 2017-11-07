Мост через Ахтубу готовят к открытию

Движение по второй очереди мостового перехода через Волгу - мосту через Ахтубу - будет открыто в конце ноября. Об этом на своей страничке в Instagram сообщила депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева.

Как написала парламентарий, она сама убедилась в том, что «строительство моста через Ахтубу подходит к долгожданному завершению». Мост поможет обеспечить транзит транспорта из Астрахани и Казахстана, уверена Ирина Гусева, и расширит возможности для развития экономических связей нашего региона со странами Азии, Ираном и Китаем.

Публикация от Ирина Гусева (@i.m.guseva) Ноя 5 2017 в 11:56 PST

Напомним, о том, что открытие мостового перехода через Ахтубу планируется до конца текущего года, в начале октября заявил губернатор Андрей Бочаров на международной выставке-форуме «ДорогаЭКСПО-2017». Мост начали возводить еще в 2009 году, ввести в эксплуатацию планировали сначала в 2011, затем - в 2014, работы здесь то возобновлялись, то останавливались. До сегодняшнего дня на строительство стратегически важного для волгоградской агломерации объекта направлено более 4,5 миллиардов рублей.