Мост через Ахтубу готовят к открытию

Как написала парламентарий, она сама убедилась в том, что «строительство моста через Ахтубу подходит к долгожданному завершению». Мост поможет обеспечить транзит транспорта из Астрахани и Казахстана, уверена Ирина Гусева, и расширит возможности для развития экономических связей нашего региона со странами Азии, Ираном и Китаем.
Напомним, о том, что открытие мостового перехода через Ахтубу планируется до конца текущего года, в начале октября заявил губернатор Андрей Бочаров на международной выставке-форуме «ДорогаЭКСПО-2017». Мост начали возводить еще в 2009 году, ввести в эксплуатацию планировали сначала в 2011, затем - в 2014, работы здесь то возобновлялись, то останавливались. До сегодняшнего дня на строительство стратегически важного для волгоградской агломерации объекта направлено более 4,5 миллиардов рублей.
Мосты через Ахтубу, Волгу и автодорога Краснослободск — Средняя Ахтуба - все это части единого дорожно-транспортного комплекса, состоящего из четырех очередей. Полностью завершить его планируется в 2018 году. Кстати, как отметила в своем посте Ирина Гусева, начался и ремонт трассы Краснослободск — Средняя Ахтуба. Здесь будет установлено новое барьерное ограждение, освещение, а в будущем дорогу планируют расширить до 4-х полос.
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