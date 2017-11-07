Евгений Минченко: «Телеграм уже начал составлять конкуренцию телеканалам»

Telegram-каналы, успешно развивающиеся в России, в скором времени могут не просто конкурировать с телевидением, а даже отодвинуть его на задний план. Так считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог.

В интервью изданию «Новые Известия» собственник семи легальных и авторизованных телеграм-каналов пояснил, на чем основывается его мнение.

Как утверждает Евгениий Минченко, Телеграм позволяет в удобной форме и в любое время выражать свою позицию и не зависеть от посредников (от СМИ), при этом охватывая большую аудиторию. По его мнению, в соцсетях этих качеств не хватает. Да и у фейсбука есть проблемы: платформа решает, что показывать, а что нет. А, кроме того, существует политическая цензура.

«В любой момент твой аккаунт могут заблокировать или вообще снести по надуманным причинам. Так, например, произошло за последнее время с аккаунтами моих коллег Владимира Корнилова и Семена Уралова. И, судя по последним слушаниям в конгрессе США, эта проблема будет усугубляться», – объяснил Евгений Минченко.

К тому же, многие чиновники и бизнесмены не хотят регистрироваться в фейсбуке, но в то же время желают знать мнение по текущей повестке. Так родились «Политбюро 2.0», «Гососовет 2.0» и другие каналы, привлекающие множество подписчиков.

- Я просто пытаюсь разговаривать с людьми, принимающими решения, на понятном для них языке, с учетом экономии их времени. Поэтому мы в итоге и сделали сетку наших авторизованных каналов. В Политбюро 2.0 – самое важное. В Гососовет 2.0 – наша аналитика по регионам. А если вас интересует более глубокая проработка какой-то темы, то добро пожаловать в специализированные каналы. Самый успешный из отраслевых сейчас – это «Минченко консалтинг репост ворлд». Но рецепт успеха очень простой. В силу моих профессиональных интересов я просто сейчас много читаю материалов по внешней политике – по этой теме, кстати, сейчас куча хороших новых каналов появляется. «Вестминстер» по Великобритании, «Вашингтон-Петушки» по американской прессе, Europe insight по политике в ЕС нашего партнера Андрея Куликова, «Рисовая лапша» по азиатской политике, «Сонар-2050» Семена Уралова и Василия Бокова по российско-белорусским отношениям, «Каталонский кризис»», – рассказывает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

По сведениям издания «Новые Известия», сейчас с ходлдингом связано также большое количество анонимных каналов от Незыгаря до Политджойстика. Минченко этого не отрицает, но уверяет, что ставка в дальнейшем будет делаться в основном на авторские каналы.

«Если серьезно, то я как раз в борьбе между анонимным и авторским телеграм-контентом на стороне авторского. Именно поэтому мы приняли решение расширять линейку наших авторизованных телеграм-каналов. Площадка хорошая, но потребителю контента важно отсортировать зерна от плевел. И мы берем на себя эту функцию», – отметил Евгений Минченко.

Он также обратил внимание и на развитие региональных телеграмм-каналов, которые, по его мнению, сейчас растут как грибы.

«Самый продвинутый регион – Татарстан. Самое большое количество каналов (номер 1 – «Неудаща»), и самое большое количество подписчиков. А это симптомом того, что а) есть серьезные внутренние проблемы, о которые сложно говорить открыто, без анонимности; б) зарегистрированные СМИ не всегда справляются с повесткой; в) есть внешние интересанты, которые не могут заявить о своих интересах напрямую. Ну и, конечно же, серьезный кризис доверия к официозу после кризиса с «Татфондбанком».

Среди регионов с развитым сегментом Telegram также Приморье (номер 1 – «Приморский политолог»), Нижегородская область (номер 1 – «Нижегородский олень») и Красноярский край (номер 1 – «Козырный туз»)», – сообщил Минченко.

В то же время его удивляет слабое развитие телеграмма в Екатеринбурге наряду со столичными городами (Москва, Питер).

«Есть каналы информагентств («Знак.ком», «Ура.ру» и т.д.), есть авторские каналы («Анонимный телеграм-канал Дмитрия Колезева» и «Телеграммы Федора Крашенинникова»), но нет доминирующих в местной повестке проектов. Может быть, потому, что Екб осознает себя третьей столицей и пытается мыслить глобально», - недоумевает глава холдинга «Минченко консалтинг».

Он уверяет, что по уровню обсуждения политических и деловых новостей Телеграм начал конкурировать даже с федеральными телеканалами и даже с крупными изданиями в деловой прессе.