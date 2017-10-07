Революционный вектор - фотопроект к 100-летию Октябрьской революции

В Музейно-выставочном комплексе Волжского создается новый и креативный фотопроект, мимо которого просто невозможно пройти.

Во-первых, потому что он посвящен грядущей значимой дате — 100-летию Октябрьской революции, во-вторых, он может каждого вдохновить на создание чего-то нового и необычного. Потому как первоначально данный фотопроект задумывался в более прагматичном формате — в качестве афиш.

Александр Баранов, фотопортрет Фото: Александр Баранов

- Все получилось спонтанно, - рассказывает автор революционной, во всех смыслах, акции - младший научный сотрудник Александр Баранов. - Коллеги проводили новый цикл культурологических лекций о революционной эпохе. К примеру, одна из первых бесед была посвящена агитационному фарфору Советской России — одному из интереснейших явлений, на мой взгляд. Чтобы проиллюстрировать новый цикл лекций нам были необходимы афиши. Конечно, можно было взять картинки из Интернета, но мы посовещались, переговорили с директором выставочного комплекса - известным волжским художником, графическим дизайнером Михаилом Адельевичем Сайфутдиновым, и в результате сформировалась идея, как посредством иллюстративного ряда привлечь к себе внимание.

Идея заключалась в том, чтобы изобразить сотрудников музея в стилистике революционных годов. Большинство костюмов и бутафории — это экспонаты из фондов музейно-выставочного центра. Некоторые аксессуары, подходящие по стилистике, были принесены самими «моделями». Александр Баранов особо подчеркивает, что при работа над проектом никто не ставил перед собой глобальную задачу перенести в фотопространство идеальный историзм. Нет, никто за аутентичностью не гнался — это не было самоцелью. Главное было — воссоздать атмосферу прошедшей революционной эпохи и это получилось, что видно при первом же взгляде на фотоработы.

Кто-то скажет - а как, мол, музейный сотрудник мог создать столь проыфессиональные работы? Александр, как все творческие люди, личность многогранная и увлеченная и у него за плечами был опыт работы фотографом, в том числе, в винтажной стилистике. Вот он и пригодился в работе над созданием нового музейного фотопроекта, будто еще раз подтверждая истину - никогда и ничего не проходит зря.

Уже отсняты и подготовлены 8 стилизованных фотографий, но фотосъемка продолжается — в будущем будут подготовлены очередные революционные образы.

Как признался сам автор, фотографии вышли за рамки афишной акции, и по сути, они живут своей новой жизнью.

- У нас родился слоган «Революционный вектор», который подтверждает, что революция есть в каждом из нас, - рассказывает Александр Баранов. - И на фотосессии, когда мы говорили о революции, готовили реквизит, проводили фотосъемки, я понял: у каждого человека свое отношение к революции и к эпохе 1917 года.