Оранжевые люди и розовый асфальт: красочный забег сделал центр Волгограда ярче

В Волгограде прошел третий «Благотворительный красочный забег». В этом году марафон, идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, пробежали 400 человек.

Сюда приходят с хорошим настроением и чувством предвкушения. Измазаться с ног до головы в краске в центре города — этого момента Оксана Бунина ждала несколько недель.

- Я уже представляю, как бегу через цветные завесы. Думаю даже замедлить ход, чтобы побольше краски попало. Хочу вся испачкаться — так же веселее, - оживленно рассказывает волгоградка.

Ждать остается недолго — готовность 10 минут. И их стоит провести с пользой — в массовой разминке. Упражнения участники выполняют старательно, чтобы подготовить тело к нагрузкам.

Дистанция внушительная - 5 километров. В этом году организаторы решили не задействовать улицу Чуйкова, поэтому весь путь виляет по Центральной набережной. Через каждые 1000 метров марафонцев осыпают экологически чистой краской.

- Пять этапов — пять цветов. Розовый, оранжевый, зеленый, синий и фиолетовый. Краски много, вот, смотрите, 6 коробок только у нас. Столько же на каждой точке. Так что хватит на всех, - рассказывает волонтер Светлана Капленко. - Я вообще работаю врачом в Пятигорске, а раньше училась в Волгоградском государственном медицинском университете. Тогда впервые смогла поучаствовать в красочном забеге. Очень понравилась идея, очень затянуло, поэтому приехала на выходные специально, чтобы поддержать волгоградцев и закидать их краской. (смеется - прим. ред.)

На подходе группа спортсменов. Сухая смесь разлетается во все стороны, окрашивая асфальт, волонтеров, операторов, фотографов, журналистов, случайных прохожих и, конечно же, самих бегунов. Исчезая в цветной завесе чистыми, они выходят из нее в крапинку и с узорами.

- В прошлом году мой день рождения совпал с красочным забегом. И это был лучший праздник. В этот раз мероприятие проходит на две недели позже, я, как видите, снова в участниках. Наверное, для меня это стало доброй традицией. Мне нравится деятельность Елены Исинбаевой, поддерживаю ее, - делится финишировавшая Елена Колосова.

Елена Исинбаева прошла дистанцию пешком, так как находится в интересном положении. Позже в интервью именитая спортсмена призналась: остаться в стороне и наблюдать за происходящем со сцены не смогла. «Я вместе с участниками, потому что мы одна команда. Один в поле не воин, а вместе мы сила», - сказала олимпийская чемпионка.

«Королеву высоты» на финише встречали аплодисментами. Вместе с Еленой Исинбаевой 5 километров пробежали Елена Слесаренко, Максим Опралев и другие известные люди города.

- Сейчас на старт вышли 400 человек, в прошлом году — 344. Мы растем и приходим к выводу, что забег нужен городу. Волгоградцы за активный и здоровый образ жизни. Цель акции - вовлечь как можно больше жителей, привлечь их к помощи ближним, к помощи детям. Надеюсь, что благодаря каждому участнику забега удалось собрать деньги на строительство площадки, - сказала Елена Исинбаева.

Площадка, оснащенная спортивными сооружениями, появится в центре психического здоровья для детей и подростков Волгограда. Она будет специально адаптированной и безопасной. Как утверждают организаторы, установка начнется уже в следующем году.

У красочного забега есть яркая точка. Участники, сгруппировавшись, подбрасывают вверх разноцветную краску.

Кстати, отсутствие горячей и холодной воды в пяти районах и вопрос - как отмываться, похоже, совсем не волновал испачканных участников.

- Влажные салфетки — наше все, - заявила Ангелина Вихрянцева.

- В Волгу пойдем мыться. Всего-то плюс 11 температура воды — парное молоко, - пошутили молодые люди.

- Ой, точно, воды нет. Я даже не подумал. Сейчас срочно что-то придумаю. О, друзей обзвоню, - выдвинул идею участник забега Александр.