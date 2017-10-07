Итоги недели: очереди в 3D-историю, политический баттл и предчувствие ЧМ

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги уходящей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Одним из главных событий уходящей недели для жителей Волгограда, конечно же, стало открытие интерактивного музея «Россия - моя история». Грандиозная церемония прошла 5 октября, в День учителя. Волгоградцы смогли буквально погрузиться в историю - эпохи, которые нашли отражение в мультимедийной экспозиции музея, сначала оживали на площади перед современным, только что отстроенным зданием. Здесь можно было увидеть и Петра I со своей свитой, и опричников времен Ивана Грозного и даже сказочных волка с медведем.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Отбоя от желающих оценить мультимедийную «начинку» музея не было все последующие три дня, тем более что вход для волгоградцев был бесплатным. В очереди выстраивались сотни людей, чтобы на собственном опыте ощутить, что же такое история в 3D и понять, как музей может существовать без собственно экспонатов. Их в «России - моей истории» заменяют голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды и многое другое. Красочность и доступность изложения материала, по оценкам педагогов, побывавших в музее, позволит повысить интерес детей, молодежи и взрослых к истории нашей страны.

Да и само посещение музея может превратиться в настоящий вид семейного досуга, ведь рядом со зданием появились спортивная и детская площадки, а также велодорожки, которые поклонники двухколесного транспорта уже успели протестировать и дать им положительную оценку.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Словом, кто бы что ни говорил, что музей без экспонатов - совсем не музей, но спорить с тем, что Волгограду крайне необходимы такие социально-культурные пространства, не приходится, как и с тем, что они будут очень востребованы у горожан.

Крайне необходимы волгоградцам и открытые дискуссионные площадки, на которых можно было бы обсуждать самые насущные проблемы города и региона. И первый такой опыт появился как раз на уходящей неделе. В день открытия интерактивного музея «Россия - моя история» в Волгограде прошли первые дебаты главного дискуссионного клуба страны «WTF?». Его основным партнером выступило информационное агентство «НовостиВолгограда.ру».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Темой для обсуждения стало 3-летнее пребывание у руля области губернатора Андрея Бочарова. В словесной дуэли схлестнулись депутат областной Думы, предприниматель Руслан Шарифов и известный волгоградский журналист и общественник Ефим Шустерман, представлявшие позиции, условно говоря, «за» и «против». Несмотря на то, что обмен репликами между участниками дискуссии оказался достаточно острым, оба «дуэлянта» вели себя уважительно и завершили спор рукопожатием.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Губернатор заставил о себе говорить - в обсуждении итогов «трехлетки Бочарова» принимали участие и волгоградские журналисты, и общественники, и политологи. Информационное агентство «НовостиВолгограда.ру» вело прямую он-лайн трансляцию дебатов. И то, какой интерес она вызвала у пользователей социальных сетей, говорит о востребованности подобного формата обмена мнениями в обществе: только за первые 10 часов в VK посты по теме клуба «WTF?» набрали свыше 38 тысяч просмотров. А саму видеотрансляцию посмотрели 25 тысяч человек. Несмотря на порой диаметрально противоположные оценки, участники дискуссии одобрили идею появления в регионе новой площадки для обсуждения проблем, где будет место острой критике с цифрами и фактами на руках для аргументированного диалога с властью.

На этой неделе Волгоград стал еще ближе к ЧМ-2018 по футболу - главная арена мундиаля, на которой пойдут 4 матча отборочного тура, принимала сразу несколько инспекций. 3 октября «Волгоград-Арену» посетили представители ФИФА, которые дали высокую оценку степени готовности стадиона и заявили о том, что никаких рисков срыва сроков сдачи объекта они не видят.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

О том, что все подготовительные работы к ЧМ-2018 в Волгограде идут в плановом режиме, говорил и губернатор Волгоградской области на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое 3 октября провел президент Владимир Путин. Андрей Бочаров отметил, что модернизированная дорожная, спортивная, коммунальная и гостиничная инфраструктура должна стать наследием ЧМ-2018 и служить многим поколениям волгоградцев.

А в конце недели в Волгограде побывала комиссия Совета федерации, члены которой также подтвердили: областной центр готов к тому, чтобы принять главное футбольное событие четырехлетия.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

К концу уходящей недели погода порадовала волгоградцев возвращением тепла, а коммунальщики - подачей отопления в соцучреждения. По данным мэрии областного центра, на 6 октября теплоснабжение осуществлялось в 35 социальных объектах, включая 25 медицинских учреждений. А областная администрация в этот же день заверила, что жилищно-коммунальное хозяйство региона на 99% готово к зиме.

На уходящей неделе в Волгограде ярко и с размахом отметили юбилей начала космической эры человечества. В планетарии на митинге в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли школьники выпустили в небо воздушные шарики, напоминающие по форме первый искусственный спутник Земли и встретились со знаменитым космонавтом Сергеем Авдеевым, которому до 2005 года принадлежал рекорд по продолжительности пребывания в космосе.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

Яркой разноцветной точкой уходящей недели стал благотворительный красочный забег. Он был организован фондом Елены Исинбаевой уже в третий раз, а его участниками стали около 400 горожан, которые вместе с олимпийскими чемпионами Еленой Слесаренко, Максимом Опалевым пробежали 5 км для того, чтобы у ребят из волгоградского центра психического здоровья появилась современная спортплощадка.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru