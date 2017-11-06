Волгоградцы готовятся к четырехдневной рабочей неделе
Сегодня, 11:58ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Kovka-izh.ru
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Сегодня завершается череда выходных дней, «подаренных» нам Днем народного единства.
Завтра – начало новой трудовой недели, которая, впрочем, будет короче обычной, а значит, и пролетит быстрее. Следующие продолжительные каникулы россиян ждут уже под Новый год. Они продлятся целых десять дней - с субботы 30 декабря по 8-е января. На работу жители страны выйдут 9 января.
Далее в феврале 2018 года нас ожидают три дня выходных - 23, 24 и 25 февраля - благодаря Дню защитника Отечества.
На Международный женский день выпадает еще больше выходных – целых четыре - 8, 9, 10 и 11 марта.
В мае также отдохнем «ударно»: праздник Весны и труда россияне будут отмечать с 29 апреля по 2 мая. А вот на День Победы 9 мая выпадает только один выходной.
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