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Волгоградцы готовятся к четырехдневной рабочей неделе
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы готовятся к четырехдневной рабочей неделе

Сегодня, 11:58ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Kovka-izh.ru
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