Волгоградские мотострелки начали готовить свою технику и вооружение к зиме

После завершения сезонного техобслуживания и началом нового учебного периода будет проведен смотр, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

Всего на режим зимней эксплуатации мотострелки переведут более 1 тысячи единиц различной военной и специальной техники. Для запланированных работ подготовлено более 15 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 3 тонн пластичных смазок и более 35 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

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