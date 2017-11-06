Волгоградские мотострелки начали готовить свою технику и вооружение к зиме
Предварительно с личным составом были проведены инструкторско-методические занятия, изучен порядок оборудования рабочих мест, руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по требованиям безопасности, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Всего на режим зимней эксплуатации мотострелки переведут более 1 тысячи единиц различной военной и специальной техники. Для запланированных работ подготовлено более 15 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 3 тонн пластичных смазок и более 35 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.
Для оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы специализированные бригады.
После завершения сезонного техобслуживания и началом нового учебного периода будет проведен смотр, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.
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