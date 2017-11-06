У волгоградских артистов пробудят творческую энергию
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного кукольного театра, тренинг проводится на средства выигранного театром гранта Союза театральных деятелей России в рамках проекта по проведению мастерских-лабораторий по пробуждению творческой энергии и повышению профессионального мастерства актёров-кукольников.
Визуально-пластический тренинг, который проведет Елена Кошевая, призван научить артистов искать вдохновение во всем, что нас окружает и уметь создавать спектакль «из ничего» (только актер и его тело) или «почти из ничего» (актер и материал). Считается, что такие тренинги позволяют расширить творческое сознание актёров.
Как это получается в действительности, актеры кукольного театра продемонстрируют в ходе перформанса 10 ноября - участники грантового проекта отчитаются, как они научились создавать постановки «из ничего».
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