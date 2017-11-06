У волгоградских артистов пробудят творческую энергию

С 6 по 10 ноября для артистов Волгоградского театра кукол пройдет визуально-пластический тренинг. Его проведет доцент кафедры актерского искусства Российского государственного института сценических искусств (г. Санкт-Петербург) Елена Кошевая.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного кукольного театра, тренинг проводится на средства выигранного театром гранта Союза театральных деятелей России в рамках проекта по проведению мастерских-лабораторий по пробуждению творческой энергии и повышению профессионального мастерства актёров-кукольников.

Визуально-пластический тренинг, который проведет Елена Кошевая, призван научить артистов искать вдохновение во всем, что нас окружает и уметь создавать спектакль «из ничего» (только актер и его тело) или «почти из ничего» (актер и материал). Считается, что такие тренинги позволяют расширить творческое сознание актёров.

Фото: Волгоградский областной театр кукол