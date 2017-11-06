Операция по подъему бронекатера Б-31 близка к завершению

Состояние конструкции бронекатера, подбитого немецким снарядом и ушедшего на дно Волги 9 октября 1942 года в районе воложки Куропатка возле острова Голодный, как и ожидалось, оказалось очень хрупким.

Несмотря на усилия водолазов и других специалистов по подъему судна, «положить» его на баржу единым целым оказалось невыполнимой задачей.

По данным на вечер 6-го октября, на баржу погружены носовая и средняя части бронекатера, кормовую окончательно достанут из воды только завтра. Только тогда баржа с «героем» Великой Отечественной отправится на судоремонтный завод в Красноармейском районе.

БК-31, как и предполагалось, погиб не просто достойно, но и героически. Не всем членам команды удалось выжить, об этом свидетельствуют найденные останки и фрагменты обмундирования экипажа. Военные моряки, вероятно, возвращавшиеся с задания по обстрелу немецких позиций, сами попали под ответный артиллерийский и пулеметный огонь немцев. Одна из мин попала в рубку, а затем, скорее всего, сдетонировали боеприпасы красноармейцев.

После восстановления бронекатера его планируется установить на постаменте в качестве памятника. Но пока решение по этому вопросу окончательно не принято.