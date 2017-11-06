К 100-летию революции в Волгограде устроят показ модной одежды 1917 года

В Мемориально-историческом музее полным ходом идет работа на новой выставкой «Время. Город. Мода».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», Мемориально-исторический музей покажет одежду и аксессуары, популярный в первой половине прошлого века, при этом акцент будет сделан на эпоху революции 1917 года.

В этом году к юбилею Октябрьской революции все крупные музеи Волгограда подготовили свои экспозиции. В Мемориально-историческом музее также работает тематическая выставка «Год великих потрясений». Но сотрудники музея решили не ограничиваться одной этой экспозицией, а обратиться к теме, можно сказать, смежной, прикладной - как повлияла революция на моду. Костюмы, предметы и фотографии выставки «Время. Город. Мода» представлены из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».

- Мода и стиль менялись под давлением обстоятельств, - рассказывают сотрудники музея, работающие над новой тематической экспозицией. – Революция 1917 года приговорила к забвению многие тенденции в развитии моды и стиля Российской империи - новый режим не хотел иметь ничего общего с прежним даже на этом уровне.

В первой части экспозиции, которая охватывает дореволюционное десятилетие, будут представлены настоящее дамское платье начало XX века, мужские вещи, иллюстрации из модных журналов и предметы быта.