Волгоградцам предлагают провести выходные по-научному
Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», организатором фестиваля выступает Волгоградский госуниверситет. В течение двух дней на Центральной набережной возле фонтана «Искусство», в планетарии, краеведческом музее, областной библиотеке им. Горького и в креативном пространстве «Икра» горожане познакомятся с чудесами робототехники и биоинженерии, научатся разбираться в астрономии, туризме и даже грибах.
Одной из площадок фестиваля станет Волгоградский планетарий. 7 октября в 15 часов здесь пройдет лекция «Геометрия Вселенной», а 8 октября в 13 часов можно будет узнать, почему «Звезды как пыль…».
Кроме того, посетителя планетария узнают, как программировать микропроцессорные управляющие системы, посетят мастер-классы и квесты.
Основные же мероприятия фестиваля пойдут у фонтана «Искусство». 8 октября все желающие здесь смогут посмотреть на роботов, разработанных студентами и преподавателями ВолГУ, а также ознакомиться с экспозицией, посвящённой продлению человеческой жизни, поучиться правильно наблюдать за звездным небом, посетить астрономическую и туристическую выставки. Завершит фестиваль лазерное шоу.
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