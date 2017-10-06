Волгоградцам предлагают провести выходные по-научному

7 и 8 октября в Волгограде состоится Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+». Он проводится с целью популяризации научных знаний и повышения интереса к различным научным дисциплинам.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», организатором фестиваля выступает Волгоградский госуниверситет. В течение двух дней на Центральной набережной возле фонтана «Искусство», в планетарии, краеведческом музее, областной библиотеке им. Горького и в креативном пространстве «Икра» горожане познакомятся с чудесами робототехники и биоинженерии, научатся разбираться в астрономии, туризме и даже грибах.

Одной из площадок фестиваля станет Волгоградский планетарий. 7 октября в 15 часов здесь пройдет лекция «Геометрия Вселенной», а 8 октября в 13 часов можно будет узнать, почему «Звезды как пыль…».

Кроме того, посетителя планетария узнают, как программировать микропроцессорные управляющие системы, посетят мастер-классы и квесты.