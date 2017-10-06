Волгоградские артиллеристы за месяц учений расстреляли 4 тысячи боеприпасов

Под Волгоградом завершился лагерный сбор артиллерии мотострелкового соединения, дислоцированного в нашем регионе. В течение месяца военнослужащие оттачивали свое мастерство на полигоне Прудбой.

Артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Завершающим этапом сбора стали тактические учения артиллерии с боевой стрельбой в составе соединения под руководством командира бригады и начальника артиллерии бригады. В нем принимали участия расчеты 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мста-С», 120-мм орудий «Хоста», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и другая артиллерия.