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Волгоградские артиллеристы за месяц учений расстреляли 4 тысячи боеприпасов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские артиллеристы за месяц учений расстреляли 4 тысячи боеприпасов

Сегодня, 14:23ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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