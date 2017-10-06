Волгоградские артиллеристы за месяц учений расстреляли 4 тысячи боеприпасов
Артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Завершающим этапом сбора стали тактические учения артиллерии с боевой стрельбой в составе соединения под руководством командира бригады и начальника артиллерии бригады. В нем принимали участия расчеты 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мста-С», 120-мм орудий «Хоста», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и другая артиллерия.
В ходе лагерного сбора проведено около 30 тактических учений с батареями, в ходе которых было выполнено более 300 огневых задач с боевой стрельбой. За время учений артиллеристы израсходовали около 4 тысяч снарядов и мин. Из них почти две тысячи крупнокалиберных боеприпасов от 120-мм до 152-мм.
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