Волгоградская область готова к отопительному сезону на 99 процентов

На сегодняшний день мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в Волгоградской области выполнены на 99%.

Такая цифра была озвучена на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области, volgograd.ru

Областной комитет ЖКХ и ТЭК доложил членам комиссии, что подготовка к отопительному сезону в регионе идет в штатном режиме, сформирован запас жидкого топлива и угля, резервного топлива. Учреждения здравоохранения и образования готовы к подаче тепла на сто процентов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из 121 учреждений соцзащиты полностью готовы к зиме 120. Проведена промывка, опрессовка и ревизия трубопроводов, отопительных приборов и запорной арматуры, выполнен необходимый ремонт.

Особое внимание уделяется учреждениям с круглосуточным пребыванием детей, престарелых граждан и инвалидов, они оснащаются автономными источниками электроснабжения.