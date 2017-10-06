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Волгоградская область готова к отопительному сезону на 99 процентов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградская область готова к отопительному сезону на 99 процентов

Сегодня, 12:25ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации города Волжского/ admvol.ru/
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