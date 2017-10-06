Волгоградская область готова к отопительному сезону на 99 процентов
Такая цифра была озвучена на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Областной комитет ЖКХ и ТЭК доложил членам комиссии, что подготовка к отопительному сезону в регионе идет в штатном режиме, сформирован запас жидкого топлива и угля, резервного топлива. Учреждения здравоохранения и образования готовы к подаче тепла на сто процентов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Из 121 учреждений соцзащиты полностью готовы к зиме 120. Проведена промывка, опрессовка и ревизия трубопроводов, отопительных приборов и запорной арматуры, выполнен необходимый ремонт.
Особое внимание уделяется учреждениям с круглосуточным пребыванием детей, престарелых граждан и инвалидов, они оснащаются автономными источниками электроснабжения.
Ранее глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачу муниципалитетам в зависимости от погодных условий при необходимости начать отопительный сезон раньше установленного нормативами срока, в первую очередь, обеспечив теплом социальные объекты. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», подтопка учреждений данной сферы в Волгограде уже началась.
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