Волгоградская маршрутка бросилась наутек от полицейских

Очередной рейд сотрудников ГИБДД завершился погоней. Вместо того, чтобы предъявить документы и предоставить транспортное средство к осмотру, водитель маршрутки №10а нажал на газ и попытался удрать.

Полицейские устроили погоню, но долго она не продлилась - от площади Возрождения не доехали и до Дворца спорта. Через несколько сотен метров микроавтобус-нарушитель столкнулся с легковушкой Merсedes.

К счастью, никто не пострадал. Пассажиры предпочли покинуть салон сразу же, как транспорт остановили. Поведение водителя объяснимо: прикрепленная на лобовое стекло табличка «Заказной» говорила о том, что рейса под таким номером в городе не существует. По документам — так точно.

На месте ДТП водителю – виновнику аварии выписали протокол. Транспортное средство в связи с выявленными нарушениями, и добавленными от столкновения повреждениями, отправилось на спецстоянку. Надзорные службы в письменном виде зафиксировали несоответствие требованиям, предъявляемым к пассажирским транспортным средствам.