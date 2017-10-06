Волгоградская маршрутка бросилась наутек от полицейских
Полицейские устроили погоню, но долго она не продлилась - от площади Возрождения не доехали и до Дворца спорта. Через несколько сотен метров микроавтобус-нарушитель столкнулся с легковушкой Merсedes.
К счастью, никто не пострадал. Пассажиры предпочли покинуть салон сразу же, как транспорт остановили. Поведение водителя объяснимо: прикрепленная на лобовое стекло табличка «Заказной» говорила о том, что рейса под таким номером в городе не существует. По документам — так точно.
На месте ДТП водителю – виновнику аварии выписали протокол. Транспортное средство в связи с выявленными нарушениями, и добавленными от столкновения повреждениями, отправилось на спецстоянку. Надзорные службы в письменном виде зафиксировали несоответствие требованиям, предъявляемым к пассажирским транспортным средствам.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгограда, рейдовые мероприятия в городе проводятся ежедневно. С начала года составлено более 500 протоколов, 35% из которых выписаны в отношении маршрутов №№ 10а, 59з, 15с.
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