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Велодорожка в пойме Царицы прошла тест-драйв волгоградцев
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Велодорожка в пойме Царицы прошла тест-драйв волгоградцев

Сегодня, 13:49ОбществоМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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