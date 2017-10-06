Велодорожка в пойме Царицы прошла тест-драйв волгоградцев

Велосипедисты оккупировали пойму Царицы. Объектом интереса стала новая велодорожка, построенная на территории интерактивного музея «Россия-Моя история».

Обкатать новую трассу пожелали многие волгоградцы,которые не поленились привезти в центр города своих «железных коней». Чтобы прочувствовать покрытие и дать ему объективную оценку, делали заезды в несколько кругов.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Качество хорошее, полностью устраивает. В красивом парке, в красивом месте расположена — приятно тут кататься. Ждем продолжения. Как по мне, ее надо вывести наверх, чтобы удобно пониматься и спускаться было. Это однозначно привлечет велосипедистов. Вот представьте: едешь по району, раз - съехал в пойму, покатался, поехал дальше по делам. А сейчас не каждый потащит на себе вниз велосипед, - делится мнением Павел Куимов.

Пока что велодорожка действительно замыкается в круг. Но в планах ее продлить.

- На слушаниях по благоустройству поймы заложили еще 3 километра велодорожки, в общей сложности она составит около 5 километров. Прекрасно, что её сделали и будут делать, но мне жалко, что население станет ходить по ней, не учитывая правила движения. А ведь это не прогулочная зона. Отмечу, что дорожных знаков пока нет, но обещают все доделать, - рассказал городской активист Серго Нарсия, который также сделал несколько кругов на велосипеде.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru