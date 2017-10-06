В выходные в Волжском в третий раз пройдет «Константиновский фестиваль»

7 и 8 октября на территории города Волжского состоится праздник казачьей культуры и искусства – «Константиновский фестиваль». Он традиционно пройдет в поселке Краснооктябрьском перед храмом святых равноапостольных Константина и Елены.

Участниками фестиваля станут не только волжане, но и гости из других городов и районов Волгоградской области. В первую очередь, это казаки, члены православных семей, представители творческих и спортивных объединений, воспитанники патриотических организаций.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, в течение двух выходных дней пройдут многочисленные увлекательные мероприятия. Для гостей организуют зрелищные состязания православных семей «Казачья удаль» (лазертаг, стрельба из лука, метание ножа, пики и рубка лозы). Будет работать ярмарка ремесленников, а самых маленьких участников ждет детская развлекательная зона, выступление кукольного театра и мороженое.

Фото: Станислав Лопатин, novostivolgograda.ru

Зрители увидят конные показательные выступления, прыжки парашютистов и реконструкцию исторического боя на мечах.

Вечером в субботу в семь часов гостей фестиваля ждет красочный фейерверк.

Во время праздника пройдет большая концертная программа с участием волгоградских коллективов «Странники», «Бузина» и Михаила Реброва, а также волжских коллективов ЦКиИ «Октябрь» «Сударыня» и «Волжские узоры», ПМК «Каскад» «Костяника» и «Россияночка».