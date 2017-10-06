В выходные в Волжском в третий раз пройдет «Константиновский фестиваль»
Участниками фестиваля станут не только волжане, но и гости из других городов и районов Волгоградской области. В первую очередь, это казаки, члены православных семей, представители творческих и спортивных объединений, воспитанники патриотических организаций.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, в течение двух выходных дней пройдут многочисленные увлекательные мероприятия. Для гостей организуют зрелищные состязания православных семей «Казачья удаль» (лазертаг, стрельба из лука, метание ножа, пики и рубка лозы). Будет работать ярмарка ремесленников, а самых маленьких участников ждет детская развлекательная зона, выступление кукольного театра и мороженое.
Зрители увидят конные показательные выступления, прыжки парашютистов и реконструкцию исторического боя на мечах.
Вечером в субботу в семь часов гостей фестиваля ждет красочный фейерверк.
Во время праздника пройдет большая концертная программа с участием волгоградских коллективов «Странники», «Бузина» и Михаила Реброва, а также волжских коллективов ЦКиИ «Октябрь» «Сударыня» и «Волжские узоры», ПМК «Каскад» «Костяника» и «Россияночка».
Впервые «Константиновский фестиваль» прошел в Волжском осенью в 2015 году. С тех пор он стал ежегодным.
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