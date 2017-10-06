В Волгограде в выходные дни будет тепло, но ветрено и дождливо
И даже несмотря на то, что ветер не северных направлений, а теплый восточный и юго-восточный, он будет достаточно сильным, местами его порывы будут доходить до 13-18 м/с.
Также, в выходные дни редким гостем станет солнце — синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют переменную облачность, а местами ожидаются кратковременные дожди.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в регионе в субботу 7 октября в большинстве районов области ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13ºС, а днем +16...+21ºС. В воскресенье 8 октября по области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15ºС, местами до +6ºС, а днем +17...+22ºС.
В Волгограде в субботу также ожидается кратковременный дождь. Ветер ночью южный 8-13м/с, днем юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +10...+12ºС, днем +18... +20ºС. В воскресенье в областном центре осадков не будет, ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +9...+11ºС, а днем +19...+21ºС.
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