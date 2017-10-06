В регионе развивается сфера образования

Сейчас в Волгограде впервые за последние десятилетия возводится современная школа на тысячу мест, которая сможет принять ребят уже в следующем учебном году.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в 2016 году школы волгоградского региона получили 85 новых автобусов, в ближайшее время в учебные учреждения области поступят еще 70 машин.
Педагоги волгоградских школ активно участвуют в федеральных конкурсах и проектах, за два последних года грантовую поддержку в сумме одного миллиона рублей на реализацию собственных авторских проектов уже получили пять образовательных организаций региона. Это школа № 17 Волжского, Новониколаевская школа № 2, гимназия № 16, лицей № 8 «Олимпия» Волгограда и Привольненская школа Светлоярского района.
В этом году 41 волгоградский выпускник на ЕГЭ получил стобальный результат, что доказывает серьезную подготовку учащихся и профессионализм волгоградских учителей.
+7 937 708 14 50