В регионе развивается сфера образования

За последние три года в Волгоградской области отремонтировано более 70 спортивных залов в сельских школах, создано 90 спортивных клубов, заменены оконные блоки в 1100 образовательных организациях, открыт 61 информационно-библиотечный центр.

Сейчас в Волгограде впервые за последние десятилетия возводится современная школа на тысячу мест, которая сможет принять ребят уже в следующем учебном году.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в 2016 году школы волгоградского региона получили 85 новых автобусов, в ближайшее время в учебные учреждения области поступят еще 70 машин.

Педагоги волгоградских школ активно участвуют в федеральных конкурсах и проектах, за два последних года грантовую поддержку в сумме одного миллиона рублей на реализацию собственных авторских проектов уже получили пять образовательных организаций региона. Это школа № 17 Волжского, Новониколаевская школа № 2, гимназия № 16, лицей № 8 «Олимпия» Волгограда и Привольненская школа Светлоярского района.