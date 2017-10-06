В оранжерее расцвела и заблагоухала гостья из субтропиков - юкка

В оранжерее Волгоградского ботанического сада в Волжском произошло удивительное и красивое событие — расцвело субтропическое растение юкка.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на родине юкки — Мексике это растение любят не только за его красоту, но и за то, что оно приносит пользу.

Так, волокна юкки отличаются особой прочностью, и самые первые джинсы были изготовлены из жесткого волокна этого субтропического растения. А еще сок из срезанных цветов содержит много сахара и очень вкусен, а сама юкка считается символом радости и благополучия. Говорят, что если держать юкку дома в качестве комнатного растения, то в семье будет царить счастье.

Но вернемся к событию, произошедшему в волжском ботаническом саду. Цветение этого необычного растения — явление редкое и очень красивое. Цветы имеют форму белых колокольчиков, и от них исходит тонкий аромат.