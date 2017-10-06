В Краснодаре учительница расплакалась из-за «скромного» подарка учеников

В День учителя в краснодарской общеобразовательной школе в Прикубанском округе учительница первого класса возмутилась слишком скромным, на ее взгляд, подарком в честь профессионального праздника. После того, как о возникшем конфликте с родительским комитетом появилась информация в соцсетях, педагога уволили.

Учительнице был преподнесен праздничный букет и конверт, в котором лежали две тысячи рублей. Но та отказалась принять подарок, посчитав сумму унизительной для себя. Педагог начальных классов заявила, что столько могла бы подарить лишь семья одного ученика, сообщает kubnews.ru.

Об инциденте в социальных сетях рассказала глава родительского комитета. По ее словам, педагог расплакалась после того, как пересчитала деньги в конверте.

Это вызвало нескрываемое возмущение родителей первоклассников. Конфликт стал активно обсуждаться в соцсетях. После чего на него вынужден был отреагировать департамент образования администрации Краснодара, уволив педагога.