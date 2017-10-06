В Краснодаре учительница расплакалась из-за «скромного» подарка учеников
Учительнице был преподнесен праздничный букет и конверт, в котором лежали две тысячи рублей. Но та отказалась принять подарок, посчитав сумму унизительной для себя. Педагог начальных классов заявила, что столько могла бы подарить лишь семья одного ученика, сообщает kubnews.ru.
Об инциденте в социальных сетях рассказала глава родительского комитета. По ее словам, педагог расплакалась после того, как пересчитала деньги в конверте.
Это вызвало нескрываемое возмущение родителей первоклассников. Конфликт стал активно обсуждаться в соцсетях. После чего на него вынужден был отреагировать департамент образования администрации Краснодара, уволив педагога.
«Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился. Мы установили и школу, где это произошло, и педагога. Она подтвердила, что ситуация имела место. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций», – заявил директор департамента образования администрации Краснодара Алексей Некрасов.
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