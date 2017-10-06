В камышинском детсаду росгвардейцы дали детям примерить каску и бронежилет
Визит таких гостей в дошкольное учреждение был организован в преддверии празднования 65-летия образования вневедомственной охраны.
Сотрудники ОВО провели профилактическую беседу с персоналом учреждения, напомнив, как надо действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить жизнь и здоровье воспитанников.
Затем бойцы отдела вневедомственной охраны по Камышинскому району рассказали детям о своей работе и задачах, которые выполняют росгвардейцы.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардиии по Волгоградской области, дети с большим удовольствием подержали в руках портативную рацию, посидели в патрульном автомобиле, а также примерили бронежилет и полицейскую каску.
Заключительным пунктом программы стало контрольное нажатие кнопки тревожной сигнализации. Детвора с большим интересом наблюдала, как оперативно прибывший экипаж вневедомственной охраны проверял территорию учреждения на наличие посторонних предметов.
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