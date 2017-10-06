В камышинском детсаду росгвардейцы дали детям примерить каску и бронежилет

В городе Камышине сотрудники Росгвардии посетили детский сад №4, где провели тематическое занятие для персонала и воспитанников.

Визит таких гостей в дошкольное учреждение был организован в преддверии празднования 65-летия образования вневедомственной охраны.

Сотрудники ОВО провели профилактическую беседу с персоналом учреждения, напомнив, как надо действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить жизнь и здоровье воспитанников.

Затем бойцы отдела вневедомственной охраны по Камышинскому району рассказали детям о своей работе и задачах, которые выполняют росгвардейцы.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области, uvo-vlg.ru

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области, uvo-vlg.ru

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардиии по Волгоградской области, дети с большим удовольствием подержали в руках портативную рацию, посидели в патрульном автомобиле, а также примерили бронежилет и полицейскую каску.