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Уик-энд: красочный забег, фестиваль науки, экстрим-проект и «Октоберфест»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Уик-энд: красочный забег, фестиваль науки, экстрим-проект и «Октоберфест»

Вчера, 22:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: novostivolgograda.ru
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