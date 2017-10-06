Уик-энд: красочный забег, фестиваль науки, экстрим-проект и «Октоберфест»

7 и 8 октября в Волгограде и Волжском пройдет немало самых разных мероприятий на любой вкус. Погоду синоптики обещают теплую, поэтому лучше не сидеть дома, а выбрать из предложенной ИА «НовостиВолгограда.ру» программы выходного дня самые интересные события и отправляться прямо к месту их проведения.

Так, утро 7 октября можно начать в компании с олимпийскими чемпионами, известными спортсменами и военными. С 11 часов на верхней террасе Центральной набережной стартует уже третий по счету благотворительный красочный забег, организаованный фондом Елены Исинбаевой. Дистанция забега составит 5200 метров, а маршрут будет пролегать по ул. Чуйкова до памятника маршалу Рокоссовскому и обратно. В пути бегунов будут посыпать экологически чистыми натуральными красками. Правда, отмывать их будет проблематично, учитывая предстоящее отключение воды в пяти районах Волгограда. Но это участников забега не пугает - на него уже подано более 400 заявок. Вместе с горожанами помочь реализации программы «Каждый ребенок достоин пьедестала» намерены начальник Главного управления по работе с личным составом ВС России Михаил Барышев, олимпийский чемпион, начальник главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков, гандболистка Ольга Акопян и, конечно же, сама прославленная спортсменка Елена Исинбаева.

Фото: isinbaeva-fund.com

Еще один спортивный проект в эту субботу ждет любителей экстрима. В Волжском, на военном полигоне на острове Зелёный состоится финальная гонка сезона экстремального проекта «Остров OFF/Road» - соревнование в трех дисциплинах технических видов спорта: канри-кросс, джип-спринт, квадрокросс.

А музей-заповедник «Старая Сарепта» 7 октября в 16:00 приглашает волгоградцев на «Октоберфест» - программу, посвященную одному из самых масштабных осенних праздников в Германии. В рамках программы волгоградцы узнают о традициях немецких пивоваров и о развитии пивоварения в Сарепте, начиная с XVIII века. Участников мероприятия ожидает спуск в винный подвал, где сотрудники музея расскажут, как 200 лет назад местные немцы варили пиво и как его хранили. Конечно, не обойдется без дегустации пенного напитка, а также небольшой концертной программы.

Фото: Музей-заповедник Старая Сарепта

Одним их центральных и масштабных событий уик-энда станет двухдневный VII Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+. Проект, организованный ВолГУ, пройдет 7 и 8 октября на разных площадках. Так, 7 октября с 14:00 в Волгоградском областном краеведческом музее ученые расскажут, как составлять генеалогическое древо, какие уникальные краснокнижные растения можно найти в волгоградских степях и лесах. 8 октября в выставочном зале музея ИЗО на ул. Чуйкова пройдет лекция философа Андрея Макарова «Обучение через дискуссию». Лекции и дискуссии пройдут также в креативном пространстве «Икра». С 16 до 17 часов всех желающих приглашают поговорить на тему «Возраст выхода на пенсию в России: менять или не менять?». С 16:00 состоится лекция «Искусственный интеллект – миф или реальность». А с 16:30 до 17:00 часов там же всем заинтересованным лицам расскажут о том, что же такое цифровая экономика. Ну а на Набережной, у фонтана «Искусство» все желающие смогут посмотреть на роботов, разработанных студентами и преподавателями ВолГУ, а также ознакомиться с экспозицией, посвящённой продлению человеческой жизни, поучиться правильно наблюдать за звездным небом, посетить астрономическую и туристическую выставки. Завершит фестиваль лазерное шоу.

Фото: vk.com\public_sci_fest

7 и 8 октября в Волжского состоится праздник казачьей культуры и искусства – «Константиновский фестиваль». Он традиционно пройдет в поселке Краснооктябрьском перед храмом святых равноапостольных Константина и Елены, отсюда и его красивое название - «Константиновский». Впервые он прошел в Волжском в 2015 году и с тех пор стал традиционным. В этом году течение двух выходных дней — 7 и 8 октября - зрители станут свидетелями многочисленных увлекательных мероприятий, например, зрелищные состязания православных семей «Казачья удаль», работа ярмарки, выступление кукольного театра для малышей и многое другое.

Еще один проект, который захватывает даже не два, а три дня - 6, 7 и 8 октября — это начало работы мультимедийного музея «Россия — Моя история». В эти три дня у всех желающих будет возможность бесплатно посетить только что открывшийся новый мультимедийный музейный проект.

Фото: 82l.kreatorr.website

Для города это, без преувеличения, масштабное событие, потому как не каждый день открываются проекты музейного плана. Так, интерактивная экспозиция музея занимает более семи тысяч квадратных метров, а об истории страны и региона рассказывают 300 смонтированных видеопроекторов, интерактивных столов и панелей. ИА «НовостиВолгограда.ру» подробно освещало его открытие, а также размещало интересный фоторепортаж первого дня работы.

Помимо посещения музея у волгоградцев будет возможность одними из первых погулять, а если есть велосипед, то и проехаться по благоустроенным аллеям некогда заброшенной поймы реки Царица. Планируется, что открытие музея станет первым этапом комплексного благоустройства данной территории.