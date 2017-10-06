Уик-энд: красочный забег, фестиваль науки, экстрим-проект и «Октоберфест»
Так, утро 7 октября можно начать в компании с олимпийскими чемпионами, известными спортсменами и военными. С 11 часов на верхней террасе Центральной набережной стартует уже третий по счету благотворительный красочный забег, организаованный фондом Елены Исинбаевой. Дистанция забега составит 5200 метров, а маршрут будет пролегать по ул. Чуйкова до памятника маршалу Рокоссовскому и обратно. В пути бегунов будут посыпать экологически чистыми натуральными красками. Правда, отмывать их будет проблематично, учитывая предстоящее отключение воды в пяти районах Волгограда. Но это участников забега не пугает - на него уже подано более 400 заявок. Вместе с горожанами помочь реализации программы «Каждый ребенок достоин пьедестала» намерены начальник Главного управления по работе с личным составом ВС России Михаил Барышев, олимпийский чемпион, начальник главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков, гандболистка Ольга Акопян и, конечно же, сама прославленная спортсменка Елена Исинбаева.
Еще один спортивный проект в эту субботу ждет любителей экстрима. В Волжском, на военном полигоне на острове Зелёный состоится финальная гонка сезона экстремального проекта «Остров OFF/Road» - соревнование в трех дисциплинах технических видов спорта: канри-кросс, джип-спринт, квадрокросс.
А музей-заповедник «Старая Сарепта» 7 октября в 16:00 приглашает волгоградцев на «Октоберфест» - программу, посвященную одному из самых масштабных осенних праздников в Германии. В рамках программы волгоградцы узнают о традициях немецких пивоваров и о развитии пивоварения в Сарепте, начиная с XVIII века. Участников мероприятия ожидает спуск в винный подвал, где сотрудники музея расскажут, как 200 лет назад местные немцы варили пиво и как его хранили. Конечно, не обойдется без дегустации пенного напитка, а также небольшой концертной программы.
Одним их центральных и масштабных событий уик-энда станет двухдневный VII Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+. Проект, организованный ВолГУ, пройдет 7 и 8 октября на разных площадках. Так, 7 октября с 14:00 в Волгоградском областном краеведческом музее ученые расскажут, как составлять генеалогическое древо, какие уникальные краснокнижные растения можно найти в волгоградских степях и лесах. 8 октября в выставочном зале музея ИЗО на ул. Чуйкова пройдет лекция философа Андрея Макарова «Обучение через дискуссию». Лекции и дискуссии пройдут также в креативном пространстве «Икра». С 16 до 17 часов всех желающих приглашают поговорить на тему «Возраст выхода на пенсию в России: менять или не менять?». С 16:00 состоится лекция «Искусственный интеллект – миф или реальность». А с 16:30 до 17:00 часов там же всем заинтересованным лицам расскажут о том, что же такое цифровая экономика. Ну а на Набережной, у фонтана «Искусство» все желающие смогут посмотреть на роботов, разработанных студентами и преподавателями ВолГУ, а также ознакомиться с экспозицией, посвящённой продлению человеческой жизни, поучиться правильно наблюдать за звездным небом, посетить астрономическую и туристическую выставки. Завершит фестиваль лазерное шоу.
7 и 8 октября в Волжского состоится праздник казачьей культуры и искусства – «Константиновский фестиваль». Он традиционно пройдет в поселке Краснооктябрьском перед храмом святых равноапостольных Константина и Елены, отсюда и его красивое название - «Константиновский». Впервые он прошел в Волжском в 2015 году и с тех пор стал традиционным. В этом году течение двух выходных дней — 7 и 8 октября - зрители станут свидетелями многочисленных увлекательных мероприятий, например, зрелищные состязания православных семей «Казачья удаль», работа ярмарки, выступление кукольного театра для малышей и многое другое.
Еще один проект, который захватывает даже не два, а три дня - 6, 7 и 8 октября — это начало работы мультимедийного музея «Россия — Моя история». В эти три дня у всех желающих будет возможность бесплатно посетить только что открывшийся новый мультимедийный музейный проект.
Для города это, без преувеличения, масштабное событие, потому как не каждый день открываются проекты музейного плана. Так, интерактивная экспозиция музея занимает более семи тысяч квадратных метров, а об истории страны и региона рассказывают 300 смонтированных видеопроекторов, интерактивных столов и панелей. ИА «НовостиВолгограда.ру» подробно освещало его открытие, а также размещало интересный фоторепортаж первого дня работы.
Помимо посещения музея у волгоградцев будет возможность одними из первых погулять, а если есть велосипед, то и проехаться по благоустроенным аллеям некогда заброшенной поймы реки Царица. Планируется, что открытие музея станет первым этапом комплексного благоустройства данной территории.
На новых благоустроенных площадях и аллеях возле нового мультимедийного музея в выходные дни пройдут развлекательные программы и концерты. Так что у волгоградцев и гостей города будет прекрасная возможность не только бесплатно посетить новый музей, но и прогуляться по благоустроенной территории.
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