Станице Алексеевской на ее день рождения подарили новый дизайн зоны отдыха

В день рождения принято дарить подарки, а какой самый лучший подарок для станицы, поселка или города?

Конечно же, его благоустройство. Поэтому в честь дня рождения станицы Алексеевской в центральном парке была открыта новая зона отдыха, названная поистине поэтически - «Вдохновение».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, новая территория оформлена с душой и с творческой задумкой. У входа в парк установлена скульптура казачки, которая каждого входящего встречает радушно и гостеприимно. Рисунок дорожек складывается в скрипичный ключ, а в центре располагается малая скульптурная форма в виде художественной палитры. Коме того, в зоне отдыха есть и журчащий ручей, и симпатичный кованный мостик, и другие украшения ландшафта.