Станице Алексеевской на ее день рождения подарили новый дизайн зоны отдыха
Конечно же, его благоустройство. Поэтому в честь дня рождения станицы Алексеевской в центральном парке была открыта новая зона отдыха, названная поистине поэтически - «Вдохновение».
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, новая территория оформлена с душой и с творческой задумкой. У входа в парк установлена скульптура казачки, которая каждого входящего встречает радушно и гостеприимно. Рисунок дорожек складывается в скрипичный ключ, а в центре располагается малая скульптурная форма в виде художественной палитры. Коме того, в зоне отдыха есть и журчащий ручей, и симпатичный кованный мостик, и другие украшения ландшафта.
В целом, в рамках задач по комплексному благоустройству территорий за последние три года в станице Алексеевская был проведен большой объем работ. В местной школе, например, отремонтировали спортзал, капитально отремонтировали спортзал, реконструировали стадион райцентра, отремонтировали дороги и тротуары. В этом году в станице состоялось серьезное обновление парка.
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